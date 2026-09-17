Гьозтепе гласува дългосрочно доверие на Станимир Стоилов въпреки трудния старт

Станимир Стоилов ще продължи да води Гьозтепе до лятото на 2028 година, след като ръководството на турския клуб активира опцията за едностранно удължаване на договора му с още един сезон. Решението беше обявено от президента Расмус Анкерсен на фона на трудното начало на настоящата кампания.

Досегашният контракт на българския специалист беше до юни 2027 година, но в Измир са решили да заложат на приемственост и да продължат започнатия със Стоилов проект.

Гьозтепе премина през два много добри сезона в Суперлигата, но началото на настоящия е далеч по-трудно. Отборът все още няма победа след първите пет кръга, в които е спечелил само две точки, и заема последното 18-о място в класирането. Стоилов трябва да се справя и със сериозни кадрови проблеми в защитата заради контузии.

Въпреки резултатите президентът на клуба Расмус Анкерсен категорично заяви подкрепата си към българския треньор.

"Осъзнавам, че настоящата ни позиция в класирането е далеч от целта ни. Вярата ми в Станимир и пътя, който избрахме да поемем заедно, обаче остава непроменена“, се казва в изявлението на Анкерсен.

Президентът на Гьозтепе припомни и обстоятелствата, при които Стоилов пое отбора, както и ролята му за развитието на клуба през последните сезони.

"Станимир избра Гьозтепе във време, когато много малко хора биха поели това предизвикателство. Той вярваше в нашия клуб, нашия проект и нашия град. Преживяхме незабравими моменти заедно през последните три сезона. Той изигра много важна роля за напредъка, който постигнахме“, заяви Анкерсен.

Именно настоящият труден период е накарал ръководството да демонстрира доверието си в Стоилов чрез удължаването на неговия контракт.

"Днес, когато преминаваме през труден период, е наш ред да му покажем същата вяра. Ето защо решихме да използваме опцията за едностранно удължаване в договора му. Вярваме във вас и заедно ще преодолеем това предизвикателство“, завършва позицията на президента.

Следващата възможност за Гьозтепе да потърси първата си победа за сезона ще бъде на 20 септември, когато тимът на Станимир Стоилов приема Ризеспор.