Коутиньо се събра с Неймар в Сантос

Бившият бразилски национал Филипе Коутиньо премина в Сантос, където ще бъде съотборник с Неймар. Бившият играч на Ливърпул и Барселона се завърна в клуба с договор до края на сезона. Той беше без клуб от февруари, когато напусна Васко да Гама. Тогава футболистът си тръгна, след като обяви, че е психически уморен.

От Сантос пуснаха снимка на Неймар и Коутиньо като тийнейджъри и видео как двамата се срещат отново в съблекалнята на клуба. Те ще играят за първи път заедно на клубно ниво.



Кариерата на Коутиньо започва в Васко да Гама преди да премине в Интер. Най-силните му години бяха в Ливърпул. След това той премина в Барселона, а после игра в Байерн Мюнхен, Астън Вила и Ал-Духаил.