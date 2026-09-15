Пореден дрон е навлязъл във въздушното пространство на Литва

Полша обяви, че е започнала превантивни военни действия, с цел защита на въздушното си пространство. От въоръжените сили на Варшава уточниха, че решението е взето след руската атака срещу влака Киев-Варшава, извършена непосредствено до полската граница.

Междувременно - изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Литва. Това съобщи президентът Гитанас Науседа. Това е пореден случай, при който във въздушното пространство на страната, граничеща с Беларус, навлиза дрон. Няма данни за пострадали.