БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пореден дрон е навлязъл във въздушното пространство на Литва

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Пореден дрон е навлязъл във въздушното пространство на Литва
Слушай новината

Полша обяви, че е започнала превантивни военни действия, с цел защита на въздушното си пространство. От въоръжените сили на Варшава уточниха, че решението е взето след руската атака срещу влака Киев-Варшава, извършена непосредствено до полската граница.

Междувременно - изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Литва. Това съобщи президентът Гитанас Науседа. Това е пореден случай, при който във въздушното пространство на страната, граничеща с Беларус, навлиза дрон. Няма данни за пострадали.

#въздушно пространство #Литва #дрон

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
1
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки
2
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу...
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
3
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
4
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина...
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на БНТ влезе на метри от имота
5
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на...
България търси задължителна победа срещу Израел след първата грешна стъпка на ЕвроВолей
6
България търси задължителна победа срещу Израел след първата грешна...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
6
Кой е строил подземни тунели в Рациария?

Още от: Европа

Зеленски обяви, че Украйна е готова на деескалация
Зеленски обяви, че Украйна е готова на деескалация
Отличия за младежите от отбора на България в европейския турнир по плуване в Малта Отличия за младежите от отбора на България в европейския турнир по плуване в Малта
Чете се за: 00:50 мин.
Летището в Катания временно спря работа заради изригване на Етна Летището в Катания временно спря работа заради изригване на Етна
Чете се за: 01:17 мин.
СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
Чете се за: 04:47 мин.
Независимост от Лондон: Идва ли краят на Обединеното кралство? Независимост от Лондон: Идва ли краят на Обединеното кралство?
Чете се за: 02:52 мин.
Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна близо до границата с Полша Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна близо до границата с Полша
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700 000 ученици
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700 000 ученици
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Новата учебна година в Русе: ОУ „Отец Паисий“ посреща учениците в обновена сграда Новата учебна година в Русе: ОУ „Отец Паисий“ посреща учениците в обновена сграда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Потушен е пожарът край склада на военния завод на “ЕМКО“ Потушен е пожарът край склада на военния завод на “ЕМКО“
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Почистиха спешно коритото на Струма край Бобошево, заради очаквани валежи Почистиха спешно коритото на Струма край Бобошево, заради очаквани валежи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Зеленски обяви, че Украйна е готова на деескалация
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Пореден дрон е навлязъл във въздушното пространство на Литва
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ