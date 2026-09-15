Потушен е пожарът край склада на военния завод на “ЕМКО“

Късно снощи стана ясно, че са прикючили първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси в района на дряновското село Горни Върпища, съобщиха от полицията.

Пожарът е окончателно потушен и няма опасност от ново възпламеняване. На този етап не се налага допълнителна охрана от полиция и жандармерия. Достъпът до базата е ограничен, съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Все още няма водеща версия, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев и не се изключва човешка намеса. Разпоредена е проверка на всички складове за боеприпаси у нас. Смесени екипи на МВР, ДАНС и Министерството на отбраната ще изготвят предписания за спазване на оптималните стандарти за охрана на подобни обекти. Според Демерджиев преценката дали да се свика Консултативен съвет за национална сигурност е изцяло на президента.