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Потушен е пожарът край склада на военния завод на “ЕМКО“

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Късно снощи стана ясно, че са прикючили първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси в района на дряновското село Горни Върпища, съобщиха от полицията.

Пожарът е окончателно потушен и няма опасност от ново възпламеняване. На този етап не се налага допълнителна охрана от полиция и жандармерия. Достъпът до базата е ограничен, съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Все още няма водеща версия, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев и не се изключва човешка намеса. Разпоредена е проверка на всички складове за боеприпаси у нас. Смесени екипи на МВР, ДАНС и Министерството на отбраната ще изготвят предписания за спазване на оптималните стандарти за охрана на подобни обекти. Според Демерджиев преценката дали да се свика Консултативен съвет за национална сигурност е изцяло на президента.

#„Емко“ #потушен #военен завод #пожар

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