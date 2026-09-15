Новата учебна година в Русе: ОУ „Отец Паисий“ посреща учениците в обновена сграда

18 070 ученици в русенска област се връщат днес в класните стаи. През изминалата година те са били с 200 повече. За децата от ОУ „Отец Паисий“ 15 септември е по-специален, защото прекрачват прага в обновена сграда.

Ремонтът на сградата на ОУ „Отец Паисий“ отнема 1 година. През това време учениците бяха настанени в три други училища в града. Въпреки затрудненията заради това, че сградата е архитектурен паметник, дейностите са приключени в срок.

Биляна Алексиева, директор на ОУ „Отец Паисий“ – Русе: „Честно казвано, учениците показаха такава гъвкавост и адаптивност, по-скоро притесненията и страховете бяха в нас възрастните.“

А учениците нямат търпение да се завърнат на мястото, с което са свикнали, и да видят как се е променило.

Дарина Петкова, ученик от 7-ми „А“ клас в ОУ „Отец Паисий“ – Русе: „Когато видях първоначално сградата, аз не вярвах, че това се е случило само за една година и бях много развълнувана. Елена Калоянова, ученик от 7-ми „Б“ клас в ОУ „Отец Паисий“ – Русе: „Даже имам любим кабинет. Това е по биология, защото много хубаво е направен. Като цяло ще уча с любопитство, защото вътре ще правим експерименти.“ Йоана Крушовенска, ученик от 7-ми „Б“ клас в ОУ „Отец Паисий“ – Русе: „Аз очаквах цяло лято учебната година, защото много бях любопитна да видя сградата отвътре.“

Стойността на ремонта е близо 1,5 милиона евро. Средствата са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Енчо Енчев, заместник-кмет "Образование и култура" – Община Русе: „Ремонт на покрив, изграждане на стем кабинети, физкултурни салони, класни стаи и други помещения. Така че днес сградата е различна.“

В детска градина „Слънце“ най-малките също ще започнат годината в обновена сграда. Модернизацията е за 700 хиляди евро. А парите също са осигурени по ПВУ.