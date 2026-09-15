БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Почистиха спешно коритото на Струма край Бобошево, заради очаквани валежи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Почистиха спешно коритото на Струма край Бобошево, заради очаквани валежи
Слушай новината

Заради огромни наноси и задръстено корито в община Бобошево, спешно почистиха коритото на река Струма. Обезопасени ли са домовете на хората в близост до една от най-големите реки у нас. Безсъние и готовност за евакуация при всеки по-сериозен валеж. Така хората, чиито домове се намират в близост до река Струма в Бобошево описват последните месеци.

Цветанка, живущ до река Струма: „Беше опасно при вятър, не се виждаше там какво става, не сме имали стена до мазето ни влизаше водата. Да се поддържа, щом изкара да се реже, да не се допуска толкова високи са станали, ето там виждаш ли където не са рязани какво е.“

Илия Павлевчев, жител на Бобошево: „Преди това място, от където сме в момента не се виждаше нищо надолу, преди беше дървета, имаше над 15 метра дървета. Това беше твърде належащо, защото при едно бедствие като в Струмяни щяхме да си изпатим със сигурност и ние.“

Коритото на реката в района на Бобошево не е било чистено повече от три десетилетия. А честите сигнали на хората и тоновете дървета и наноси принудили властите за мерки преди есенните дъждове.

Стефан Тачев, кмет на община Бобошево: „Трябваше да се задействаме максимално бързо, въпреки че финансирането все още не е получено. Речното корито не беше чистено, беше запушено от разни мръсотии, които влачи река Струма. Ние успяхме да разчистим, в момента на територията на град Бобошево няма никаква опасност.“

По-малко от седмица откакто е почистено коритото на реката, вече е започнало да се превръща отново в сметище. От общината увериха, че ще засилят контрола по коритото на Струма. А на хората, които бъдат заловени да изхвърлят отпадъци и да замърсяват реката отново, ще се налагат глоби.

#почистено #корито на Струма #Бобошево #валежи

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
1
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки
2
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу...
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
3
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
4
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина...
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на БНТ влезе на метри от имота
5
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на...
България търси задължителна победа срещу Израел след първата грешна стъпка на ЕвроВолей
6
България търси задължителна победа срещу Израел след първата грешна...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
6
Кой е строил подземни тунели в Рациария?

Още от: Регионални

Потушен е пожарът край склада на военния завод на “ЕМКО“
Потушен е пожарът край склада на военния завод на “ЕМКО“
Новата учебна година в Русе: ОУ „Отец Паисий“ посреща учениците в обновена сграда Новата учебна година в Русе: ОУ „Отец Паисий“ посреща учениците в обновена сграда
Чете се за: 02:25 мин.
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е окончателно потушен Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е окончателно потушен
Чете се за: 00:52 мин.
София се включва в Европейската седмица на мобилността с „Уикенд без автомобили“ София се включва в Европейската седмица на мобилността с „Уикенд без автомобили“
Чете се за: 02:27 мин.
Ситуацията около складовете на “ЕМКО” се нормализира Ситуацията около складовете на “ЕМКО” се нормализира
Чете се за: 00:40 мин.
30 години "Сцена на кръстопът" – фестивалът през архива на БНТ 30 години "Сцена на кръстопът" – фестивалът през архива на БНТ
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700 000 ученици
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700 000 ученици
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Новата учебна година в Русе: ОУ „Отец Паисий“ посреща учениците в обновена сграда Новата учебна година в Русе: ОУ „Отец Паисий“ посреща учениците в обновена сграда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Потушен е пожарът край склада на военния завод на “ЕМКО“ Потушен е пожарът край склада на военния завод на “ЕМКО“
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Почистиха спешно коритото на Струма край Бобошево, заради очаквани валежи Почистиха спешно коритото на Струма край Бобошево, заради очаквани валежи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Зеленски обяви, че Украйна е готова на деескалация
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Пореден дрон е навлязъл във въздушното пространство на Литва
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ