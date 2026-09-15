Почистиха спешно коритото на Струма край Бобошево, заради очаквани валежи

Заради огромни наноси и задръстено корито в община Бобошево, спешно почистиха коритото на река Струма. Обезопасени ли са домовете на хората в близост до една от най-големите реки у нас. Безсъние и готовност за евакуация при всеки по-сериозен валеж. Така хората, чиито домове се намират в близост до река Струма в Бобошево описват последните месеци.

Цветанка, живущ до река Струма: „Беше опасно при вятър, не се виждаше там какво става, не сме имали стена до мазето ни влизаше водата. Да се поддържа, щом изкара да се реже, да не се допуска толкова високи са станали, ето там виждаш ли където не са рязани какво е.“ Илия Павлевчев, жител на Бобошево: „Преди това място, от където сме в момента не се виждаше нищо надолу, преди беше дървета, имаше над 15 метра дървета. Това беше твърде належащо, защото при едно бедствие като в Струмяни щяхме да си изпатим със сигурност и ние.“

Коритото на реката в района на Бобошево не е било чистено повече от три десетилетия. А честите сигнали на хората и тоновете дървета и наноси принудили властите за мерки преди есенните дъждове.

Стефан Тачев, кмет на община Бобошево: „Трябваше да се задействаме максимално бързо, въпреки че финансирането все още не е получено. Речното корито не беше чистено, беше запушено от разни мръсотии, които влачи река Струма. Ние успяхме да разчистим, в момента на територията на град Бобошево няма никаква опасност.“

По-малко от седмица откакто е почистено коритото на реката, вече е започнало да се превръща отново в сметище. От общината увериха, че ще засилят контрола по коритото на Струма. А на хората, които бъдат заловени да изхвърлят отпадъци и да замърсяват реката отново, ще се налагат глоби.