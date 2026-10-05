Близо килограм златни накити, укрити в елек, задържаха на "Капитан Андреево"

Близо килограм златни накити, укрити под подплатата на елек, откриха митнически служители на ГКПП "Капитан Андреево" при проверка на автобус, влизащ от Турция.

Автобусът с турска регистрация е пристигнал на пункта около 00.30 часа на 2 октомври 2026 г. В него са пътували 23 души от Турция за Румъния. При щателната проверка митническите служители забелязали неестествено издуване на елека на една от пътничките – 44-годишна румънска гражданка.

При личен преглед под подплатата били открити 20 полиетиленови пакетчета с изделия от жълт метал. Експертизата е установила, че става дума за златни пръстени, медальони, синджири, обеци и гривни с общо тегло 912,45 грама и стойност 100 369,60 евро.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 5000 евро и е наложена забрана да напуска страната, съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратаура в Хасково.

Снимки: Агенция "Митници"