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Дрон удари влак от Киев за Варшава

Христо Ценов от Христо Ценов
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По света
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Бившият британски премиер е бил на друг влак близо до мястото

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Руски дрон е поразил пътнически влак в Украйна малко след като бившия британски премиер Борис Джонсън и европейски служители по сигурността са минали през ЖП гарата.

Ударът е станал на около 2 км от полската граница. Железопътната компания съобщи, че дронът може да е бил насочен към дипломатическия влак, който е тръгнал по-рано от разписанието. Пътниците са евакуирани преди удара. Не се съобщава за пострадали.

По-рано през деня по време на масирана руска атака дрон порази и бензиностанция в Украйна на около 800 метра от полската граница. Полският премиер заяви, че е получил информация за възможна руска ескалация. Доналд Туск Добави, че Варшава трябва да е подготвена за по-опасни мерки от Москва, а именно дронове с турбореактивни двигатели, които да нанасят щети на железопътния транспорт и промишлеността.

#удари #киев #влак #Варшава #дрон

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