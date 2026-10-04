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Двама души загинаха след проливни дъждове и наводнения в Каталуния

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Двама души загинаха след проливни дъждове и наводнения в Каталуния
Снимка: БТА
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Двама души загинаха, а друг е в неизвестност след проливни дъждове и наводнения в испанската автономна област Каталуния, съобщиха местните власти, предаде Ройтерс.

Ръководителят на регионалното правителство Салвадор Иля потвърди смъртта на мъж, след като стена се срути в град Тордерà, северно от Барселона. Друг човек е загинал в Монтмело дел Вайес, съобщиха пожарникари, а спасителните служби издирват изчезнал човек в град Пинеда де Мар, на 52 километра северно от Барселона.

Каталунските власти издадоха червен код за опасни метеорологични условия и призоваха хората да останат по домовете си от 20:00 ч. българско време вчера до 16:00 ч. днес заради опасения, че "миниураган" може да връхлети североизточната част на региона. Очакват се и още проливни дъждове.

След вчерашните проливни валежи бяха наводнени жилища, а автомобили останаха под вода в Белвитге и Корнея, близо до Барселона.

Вчера на летището в Барселона бяха отменени или забавени полети, пише в. "Ла Вангуардия".

#жертви #Каталуния #проливни дъждове

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