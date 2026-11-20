Икономическото въздействие на Олимпийските и Параолимпийските игри в Париж през 2024 г. е „много ограничено“, а оценката на тяхното наследство е „смесена“, показва нов доклад на Френската сметна палата, публикуван в сряда вечерта и консултиран от спортния отдел на Радио Франс (Radio France).

Докладът предлага по-прецизен и задълбочен анализ в сравнение с документа, представен пред парламента през септември 2025 г. Общите икономически последици от Игрите, първоначално оценени на 0,07% от брутния вътрешен продукт (БВП) за 2025 г., са преразглевани надолу до 0,05% от БВП, посочва Сметната палата. Този ефект „беше предимно съсредоточен по време на тяхното протичане“. Преките данъчни приходи, свързани с олимпиадата, са на загуба, като дефицитът възлиза на 192,3 милиона евро.

Слабите икономически резултати се обясняват най-вече със спада в туристическата посещаемост по време на събитието, който се случва на фона на силна инфлация при цените на хотелите, жилищата под наем и транспорта. Докладът отчита „намаление от 1,4% на общия брой нощувки – тенденция, която е в контраст с ръста, наблюдаван в други големи европейски туристически държави“.

Смесена оценка на наследството

Инвестициите, направени в департамента Сен Сен Дени за новото олимпийско село и транспортната инфраструктура, допринесоха за подобряване на достъпността в най-бедния регион на Франция. Тези проекти „безспорно допринесоха за градската и социалната трансформация на департамента и за намаляване на регионалните различия, наследени от индустриалното минало“, подчертава Сметната палата.

Снимка: Кристоф Делаатр / AFP - Олимпийският огън от 2024 г., проектиран от френския дизайнер Матю Ланер, издигнат с балон над градината „Тюйлери“ на фона на Айфеловата кула в Париж, 23 юни 2026 г.

Въпреки ремонта и изграждането на спортни съоръжения покрай Игрите, спортната култура сред населението не се е променила фундаментално. „Тяхното използване не е оптимално, тъй като местните общности и граждани невинаги са се припознали и адаптирали новите съоръжения“, отбелязва институцията. Издаването на спортни лицензи бележи „обнадеверяващ“ ръст, но „множество други инициативи страдаха от известен спад след края на Игрите“, като например въведените два допълнителни часа спорт в средните училища, „които срещат трудности да се наложат трайно“.

В заключение, макар че Игрите „допринесоха за промяна в отношението към хората с увреждания“, докладът посочва, че няма същинска революция или трайна промяна в поведението спрямо жените, децата, възрастните хора и хората в неравностойно положение. Институцията уточнява, че цялостна оценка на дългосрочните ефекти „ще може да бъде направена едва в по-далечна перспектива“.

Статия, написана от Guillaume Battin (service des sports de Radio France), franceinfo (Radio France), първоначално публикувана на 18 ноември 2026 г.