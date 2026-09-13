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Изборите в Швеция: Води опозицията център-ляво

Христо Ценов от Христо Ценов
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изборите швеция води опозицията център ляво
Снимка: БТА
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Вота в Швеция – предизборните резултати сочат победа за опозицията център-ляво, която подкрепя за лидер Магдалена Андерсон от социалдемократическата партия.

Управляващият десен блок печели 47% според резултатите от екзитпол. За крайнодясната партия „Шведски демократи“ са гласували малко над 17% – с 3% по-малко от предишните избори. Резултатите от екзитпол сочат, че страната ще се върне към либерализма и няма да направи рязък завой надясно. Цяла Европа е насочила очи към шведския вот, след като крайнодясна партия спечели регионалните избори в немската провинция Саксония-Анхалт. Броенето на гласовете продължава, а анализатори изтъкват, че в Стокхолм вотът не е приключил до последния отчетен глас.

#център-ляво #води опозицията #Швеция #избори

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