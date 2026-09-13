Поклоници от цялата страна се качиха на Кръстова гора в очакване на Кръстовден

Тази вечер в местността Кръстова гора в Родопите се събират поклонници от цялата страна за да посрещнат там утре заедно големия християнски празник Кръстовден. Мнозина ще останат там през цялата нощ, за да участват в празничните богослужения и да отправят молитва за здраве и спасение. Мястото вярващите наричат „Гората на чудесата“.

Мястото, което в нощта срещу Кръстовден се изпълва с хиляди вярващи. Вяра, надежда и упование доведоха хора от цялата страна, които се събраха тук, за да посрещнат един от най-големите празници в православния календар – Въздвижение на Светия Кръст Господен. Празничните богослужения започнаха преди час с вечерня, а през нощта ще продължат с архиерейска света литургия до малките часове на 14 септември. Каноничното отбелязване на Кръстовден беше оглавено от Пловдивския митрополит Николай в богослужение с духовници от епархията. Това предаде още по-голяма тържественост на празника.

Още от сутринта тесният път към манастира беше изключително натоварен. Поклонници пристигаха по-рано, за да намерят подходящо място за нощта и да бъдат част от традиционното бдение. Вярва се, че Кръстова гора пази частица от Светия Кръст, на който е разпнат Христос. За вярващите това е свято място, което носи особена духовна сила и утеха на всеки, който идва с чиста вяра и надежда. Но какво е усещането да бъдеш тук именно в нощта срещу Кръстовден? И защо хората, посетили Кръстова гора веднъж, често се превръщат в поклонници, които се връщат отново?

Еми Костова: „Много е красиво, много е приятно и наистина енергията, която усещаш тука още със започването е един път. Много е красиво!“ Сияна: „Идвам тук и да се пречистя, защото смятам, че всеки дори несъзнателно върши неща, които са наредени и наистина е много хубаво, когато дойдеш и ги осъзнаеш и в 12.00 часа когато небето се отвори да си помислиш, че си нов човек и да продължиш напред.“ Моника Чочева: „Аз пожелавам на всички, които са тук тази вечер, въобще на цяла България. Имаме нужда да повярваме да се смирим, да обичаме и да дадем за да получим.“

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