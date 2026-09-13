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Технологични лидери призоваха да се забави развитието на изкуствения интелект

Христо Ценов от Христо Ценов
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Отиваме на полето на дебатите за изкуствения интелект, които следим с внимание. Водещи компании в тази област призоваха към повече контрол и забавяне на развитието на изкуствения интелект.

Изпълнителният директор на „Антропик“ Дарио Амодеи ще въведе мерки за безопасност в компанията, включително независими оценки. Като причини той изтъкна способността на технологията да се самоусъвършенства, както и скорошен инцидент с модели на „Оупън Ей Ай", при който агенти с изкуствен интелект работиха съвместно, за да проникнат в чужд сайт. Илън Мъск и Сам Алтман, ключови фигури в сферата на изкуствения интелект, също подкрепиха инициативата на Антропик за повече регулации. Според технологичните гиганти, американското правителство трябва да участва в инициативата със законопроект- спирачка за изкуствения интелект.

#технологични лидери # изкуствен интелект #развитие

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