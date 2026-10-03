Откриха неизвестни инкски пътища край Мачу Пикчу

Повече от 2,5 километра древни инкски пътища, скрити в продължение на векове под гъста тропическа растителност, са открити в близост до Мачу Пикчу, съобщава уебсайтът “The Debrief”.

Полско-перуански изследователски екип е установил чрез лазерна технология, монтирана на дронове, наличието на над 2,5 километра неизвестни досега пътища в долината срещу прочутия перуански археологически комплекс.

Проучването е извършено в рамките на международно сътрудничество на територията на Националния археологически парк „Мачу Пикчу“. Екипът е използвал дронове, оборудвани с технология за лазерно сканиране LiDAR, която чрез лазерни импулси създава изключително подробни карти на терена, дори когато той е скрит под гъста растителност.

Проведените през юли и август тази година въздушни проучвания са помогнали да бъде установена система от пътища, които в миналото са водели към платформи и тераси край т.нар. стена Мандор – обект, разположен от другата страна на долината Урубамба спрямо комплекса Мачу Пикчу.

Изследователите посочват, че откритията допълват познанията за обширната мрежа от пътища и селища, обграждащи района, известен като Лякта де Мачу Пикчу.

В парка вече са документирани повече от 60 археологически обекта, много от които преди векове са били свързани чрез сложна пътна система. Всеки от тях е изпълнявал различни функции, свързани с основното селище.

Повечето от известните досега обекти са разположени на левия бряг на река Урубамба – един от водосборите на Амазонка, който преди векове е бил важен воден път за инките.

Новодокументираните пътища, платформи и тераси обаче дават допълнителни доказателства в подкрепа на по-ранни открития, според които значителна строителна дейност и присъствие на инките е имало и на отсрещната страна на долината.

„Определено ще има поне два пъти повече“, заяви проф. Мариуш Зюлковски във връзка с предстоящата работа на екипа.

„LiDAR е технология, която изисква много часове анализ със сложен софтуер. Това е изключително трудоемка работа, затова засега сме приключили само първия етап от анализа“, добави Зюлковски.

Засега изследователският екип, в който участват археолози от Варшавския университет, Вроцлавския университет за наука и технологии, Вроцлавския университет за науки за околната среда и живота и перуански научни институции, не разкрива точните местоположения на новооткритите обекти.

Причината са опасенията от иманярски набези и евентуално повреждане на древните структури.

„Това откритие допълва и съществено променя хипотезите относно функционирането на целия комплекс“, заяви Зюлковски. Той добави, че изследователите планират догодина да разширят проучванията си в околния район.

„Заедно с перуанските ни колеги ще поискаме разрешение за извършването поне на частични разкопки на откритите маршрути“, каза Зюлковски.