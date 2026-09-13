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Транспортният министър пред БНТ: Няма военните самолети на български летища, които да участват в операции

Алекс Христов от Алекс Христов
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Георги Пеев, министър на транспорта, заседание на Комисия по транспорт
Снимка: БТА
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Министърът на транспорта Георги Пеев заяви,че на българските летища няма чужди военни самолети, които участват във военни операции. По думите му държавата трябва да инсталира антидрон системи, които са с много по-широки възможности. Министърът коментира и новата агенция за пътната безопасност и организацията на Евровизия.

Транспортният министър Георги Пеев заяви в „Денят започва с Георги Любенов", че на летищата у нас в момента не са разположени военни самолети.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Няма военни самолети - било то на САЩ, било на други съюзни държави, на граждански летища, включително и на военни в момента, които да участват в някакви военни операции. Нито в Иран, нито в който и да е друг конфликт.“

Държавата е взела достатъчно сериозни мерки срещу атаки с дронове, но трябва да се инвестира в модерни антидрон системи с много по-широки възможности, допълни още Пеев.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Необходимо е държавата – не само летищата – да надгради своите способности и да закупи и инсталира такива антидрон системи, които са с много по-широки възможности. Нашите летища имат разписани и ясни процедури между институциите и когато има дрон – не вражески, какъвто и да е дрон – в така наречените забранени зони, има ясни процедури, по които се работи.“

Пеев коментира и новата агенция в областта на пътната безопасност, която ще бъде създадена под името „Автомобилен транспортен оператор". Като уточни, че част от контрола на пътя ще бъде прехвърлен към МВР, а информацията от камерите, ТОЛ системата и останалите източници ще се обработва в общо високотехнологично ядро.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщението: „Ние планираме мега реформа – сериозна и значителна реформа в пътната безопасност, но не с мега структури, а с технологии, иновации, обработка на информацията и изкуствен интелект. Дори тази реформа ще доведе до 28% оптимизиране в състава.“

Министърът на транспорта коментира и допълнителен въздушен трафик заради „Евровизия“.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщението: „Летище Бургас може да поеме двоен трафик от този, който се очаква на Евровизия. В момента има модернизация на пистата и на системите, от гледна точка на управление на въздушното движение капацитетът е също осигурен.“

Предстоят разговори с общината в Бургас и с Турция за цялостното транспортно и логистично обезпечаване на събитието.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщението: „Ние с кмета сме водили многократно разговори и най-вероятно до края на месеца ще посетя Бургас и ще направим една доста сериозна среща, на която ще говорим за транспортното и логистично обезпечаване на „Евровизия“. То е свързано не само с въздушния транспорт, то е свързано с железопътен, сухопътен, морски и всякакъв транспорт. Водихме разговори с турската делегация, транспортният министър на Турция беше тук, говорихме за евентуална помощ, ако се налага, за обезпечаване на „Евровизия“.“

Когато се направят разчетите за очаквания брой посетители за Евровизия, ще бъдат набелязани и необходимите мерки от министерство на транспорта.

#български летища #Георги Пеев #операции #военни самолети #министър на транспорта

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