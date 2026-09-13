Министърът на транспорта: Ние трябва да управляваме безопасността, а тя се управлява, когато оцениш рисковете

Ние трябва да управляваме безопасността, а тя се управлява, когато оцениш рисковете, заяви министърът на транспорта Георги Пеев в студиото на "Денят започва с Георги Любенов"

Георги Пеев, министър на транспорта: "Ние трябва да управляваме безопасността. Безопасността се управлява, когато оцениш рисковете. Как да оцениш рисковете, когато нямаш данни? Затова ние се опитваме да съберем тези данни на едно място. Държавната агенция към МС трябва да координира и да отговаря за риска и да управлява безопасността. МРРБ, АПИ и общините трябва да се грижат за пътната инфраструктура. Единият контрол на пътя отива в МВР – то ще изпълнява функциите, които изпълнява и сега. Частта от тол управлението, която се намира на пътя, част от нея ще премине в МВР, за да подпомогне физическия контрол на пътя. Част от ДАИ – инспекторите, които правят проверките на пътя, преминават към МВР."

За Автомобилен транспортен оператор Пеев заяви:

Георги Пеев, министър на транспорта: "Няма никаква мегаструктура. Този наратив започна да се използва в последните дни, за да плаши. Ние планираме значителна реформа в пътната безопасност – не с мегаструктури, а с технологии, иновации, обработка на информация и ИИ. Какво имаме досега в пътната безопасност? Имаме една кампанийност, нямаме никакви мерки за безопасност. Става някакъв инцидент и веднага започваме да критикуваме, дори не знаем кого да критикуваме, защото отговорностите са размити. Никой не знае кой за какво отговаря. Това ядро ще бъде в Министерството на транспорта и това не е агенция, а едно технологично ядро, което ще обработва информация. Ние не създаваме нови структури, ние правим ясни разграничения на отговорностите, казваме кой за какво трябва да отговаря."

Колко струва реформата в транспорта?

Георги Пеев, министър на транспорта: "Нула струва. Нямаме мегаструктура, имаме предефиниране на отговорностите и съсредоточаване на информацията в едно ядро и използване на технологии. Тази реформа ще доведе до близо 28% оптимизиране на състава кумулативно. Когато използваш по-ефективно своите ресурси, те не са фрагментирани. Ти постигаш по-голяма ефективност и когато вкараш и нови технологии, ефективността става още по-добра. Тази система трябва да се надгражда – да се купуват още технологии, да се купуват още технически системи. Нашата инфраструктура е изпълнена със сензори – сензори за претоварвания. Ако имаме 100 кантарни рамки, само 20 от тях работят. Защо? Първо, защото не са включвани по определени причини. Второ, защото са оставени технически неподдържани. Също най-вероятно по определени причини. Ако искаме да има ефект, защото обществото, когато стане тежък инцидент, когато има загинали хора, е нетолерантно. Обаче след това, когато тръгнем да правим реформа, казваме: „Ама сега да направим ли, да не направим ли този компромис?“ Реформи с компромис не се правят. Или тръгваме и правим реформа истинска, в интерес на хората, защото тази реформа не е нито на министъра, нито на Министерство на траспорта, нито на МВР. Това е реформа на хората."

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