ЦИК възложи на „Печатница на БНБ“ изработката на бюлетини и ролки за президентските избори

ЦИК определи „Печатница на БНБ“ АД за изпълнител на обществената поръчка за изработка и доставка на хартиени бюлетини и ролки със специализирана хартия за отпечатване на контролни разписки от машинното гласуване при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026. Протоколното решение беше прието с 13 гласа „за“.

Решението на ЦИК предвижда договорът да бъде сключен по две обособени позиции - изработка и доставка на хартиени бюлетини и още изработка и доставка на ролки.

По обособена позиция 1 цената е 0,14 евро без ДДС за една хартиена бюлетина. Йордан Василев от ЦИК обясни, че цената е същата като прогнозната и същата като тази от предсрочните парламентарни избори през април тази година.

По обособена позиция 2 ще бъдат подготвени 70 000 броя ролки. „Печатница на Българска народна банка“ АД е предложила цена за изработка на една ролка 7,20 евро без ДДС. Това включва всички разходи по организацията и изпълнението на поръчката, включително и транспортни разходи и опаковка. Цената съответства на прогнозната.

По думите на Йордан Василев "Печатница на Българска народна банка“ АД е изразила готовност да изпълни поръчката и по двете обособени позиции, като са предоставили необходимите документи, мостра на изпитаната хартия за печат с двустранно отпечатване, протоколи за изпитване на хартията от Института по целулоза и хартия и технически спецификации, както и два броя мострени пликове за сигурност.

Избирателната комисия прие още да бъде изпратено писмо до изпълнителния директор на "Печатница на БНБ" АД и да бъдат изискани документи за сключване на договор.