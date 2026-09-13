Кои са големите победители на кинофестивала във Венеция?

Филмът „Неизвестна жена“ на датско-египетската режисьорка Мей ел Туки спечели наградата „Златен лъв“ на кинофестивала във Венеция.

За отличието се конкурираха 21 заглавия. Матилд Арсел, която е в главната роля в драмата, беше отличена за най-добра актриса. Най-добър актьор стана Джон Малкович в черната комедия на Мартин Макдона „Див кон девет“. Специалната награда на журито беше присъдена на единствения документален филм в основната програма – на израелските режисьори Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор. Две продукции с българско участие имаха световна премиера на фестивала.