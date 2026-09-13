Палежите на автомобили в София: Прокуратурата иска постоянен арест за задържания

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за задържания за палежите на автомобили в столичните квартали „Лагера“ и „Хиподрума“ на 9 септември.

Общо 13 леки коли бяха опожарени напълно или частично. Стана ясно, че целта е да се изнудят застрахователи за сума от половин милион евро. В противен случай щяло да има нови запалени коли на всеки 10 дни, съобщиха от СДВР.

Задържаният е известен на полицията с кражби, телефонни измами, незаконно преминаване на границата и други криминални регистрации.