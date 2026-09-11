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Задържан е един човек за палежите на 13 автомобила в „Лагера“ и „Хиподрума“

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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За подкупа от застрахователите били подготвили писмо, в което посочвали, че ако не им преведат 500 000 евро в криптовалута, палежите ще продължат през 10 дни.

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Снимка: БНТ
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Общо 13 леки автомобила са опожарени напълно или частично в столичните квартали „Лагера“ и „Хиподрума“ на 9 септември, задържано е едно лице. Има користни действия, като целта е била впоследствие да бъдат изнудени застрахователи със сумата от половин милион евро, за да спрат палежите.

Пироманът се е предвижвал с велосипед до мястото на палежите. Тубите с гориво са били предварително занесени на мястото. За подкупа от застрахователите били подготвили писмо, в което посочвали, че ако не им преведат 500 000 евро в криптовалута, палежите ще продължат през 10 дни.

Пироманът е известен на полицията с кражби, телефонни измами, незаконно преминаване на границата и други криминални регистрации.

#„Хиподрума“ #„Лагера“ #13 автомобила #задържан човек #палежите

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