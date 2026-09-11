Дадоха име на бебе гигантска панда, родено в Южна Корея

100 дни след раждането си, бебе гигантска панда, родено в южнокорейски зоопарк, получи своето име.



Бебето беше кръстено Шу Бао, което на китайски означава "съкровище, по-ярко от утринна светлина".

Името беше избрано след конкурс в социалните канали на парка, в което участваха над 10 000 души. Шу Бао беше родена на 3 юни. Тя е третата по-малка сестра на Фу Бао - първата гигантска панда родена в Южна Корея. Тя беше изключително популярна преди да бъде изпратена в Китай, съгласно споразумение всички гигантски панди родени извън Китай да бъдат връщани обратно преди да навършат 4 години.