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Дадоха име на бебе гигантска панда, родено в Южна Корея

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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По света
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Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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100 дни след раждането си, бебе гигантска панда, родено в южнокорейски зоопарк, получи своето име.

Бебето беше кръстено Шу Бао, което на китайски означава "съкровище, по-ярко от утринна светлина".

Името беше избрано след конкурс в социалните канали на парка, в което участваха над 10 000 души. Шу Бао беше родена на 3 юни. Тя е третата по-малка сестра на Фу Бао - първата гигантска панда родена в Южна Корея. Тя беше изключително популярна преди да бъде изпратена в Китай, съгласно споразумение всички гигантски панди родени извън Китай да бъдат връщани обратно преди да навършат 4 години.

# Южна Корея #Китай #панди

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