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Йоан Великов отпадна на четвъртфиналите на смесени двойки на турнирa по тенис на маса в Панагюрище

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Спорт
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Гледайте финалите от турнира този уикенд пряко по БНТ 3.

Йоан Великов
Снимка: Българска федерация тенис на маса
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Българинът Йоан Величков отпадна на четвъртфиналите на силния международен турнир по тенис на маса "Асарел България Оупън" в Панагюрище с награден фонд 100 хиляди долара.

Величков и Изабела Лупулеску (Сърбия), участващи с "уайлд кард", загубиха от вторите поставени Кристиан Карлсон и Кристина Калберг (Швеция) с 1:3 (7:11, 7:11, 11:6, 9:11). Двубоят беше доста равностоен, но скандинавците показаха по-добра концентрация в ключовите моменти. Срещата можеше да отиде и в пети решаващ гейм, след като българинът и сръбкинята водеха с 9:8 точки в четвъртата част, но допуснаха обрат.

Последните български представители в основната схема - Мария Йовкова и Калина Христова, които преодоляха успешно квалификациите, ще играят по-късно днес на четвъртфиналите при женските двойки срещу №1 Сакура Йокой и Сачи Аоки.

Гледайте финалите от турнира този уикенд пряко по БНТ 3.

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