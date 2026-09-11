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Конгресът на републиканците: Тръмп накара хората да се закълнат, че ще гласуват

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Снощи в Далас завърши извънредният конгрес на Републиканците преди междинните избори. С демонстрацията на партийно единство, Тръмп и Републиканската партия се надяват да наваксат изоставането си в проучванията преди вота.

С викове "USA", балони и оперно изпълнение Доналд Тръмп и съпартийците му закриха първата по рода си конвенция преди междинни избори. В борба за всеки глас, Тръмп призова хората да гласуват все едно той е кандидат в бюлетините.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Моля, вдигнете дясната си ръка. Кълна се пред най-великия президент в историята на Съединените щати, който ни обича толкова много, че дори не може да диша. Ще събера приятелите си, семейството си и ще гласуваме на 3 ноември."

Загуба на републиканците ще засили дебата кой би наследил Тръмп като кандидат за президентските избори през 2028 година. На фона на викове "48, 48!" вицепрезидентът Джей Ди Ванс открехна вратата към това, на какво би заложил при евентуална своя кандидатура да стане 48-мия президент. Той нападна Демократите и се впусна в тирада за семейните ценности след подигравки на опонентите му, че консервативните му възгледи се бият с това, че е женен за жена с индийско потекло.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Демократите са партията на омразата. Те са партията, която проявява съчувствие към терористите, извършили атентатите от 11 септември, но твърди, че хора с имена като Джеймс Ванс са неспособни да обичат хора с имена като Уша."

След конвенцията Тръмп прекъсна опит на журналист от ABC News да го попита за петте хиляди долара, които обеща да даде на всеки американец, ако републиканците спечелят изборите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не вие. Ей, не вие. Вашата телевизия и вие сте най-лошите."

снимки: БТА

В интервю за Фокс Нюз по-рано Тръмп каза, че не съжалява, че е започнал войната с Иран, въпреки последствията които конфликтът може да има за партията му на вота. Цените на петрола скочиха до над 108 долара за барел – най високото им ниво от май насам.

#Джей Ди Ванс #Доналд Тръмп #Републиканци #конгрес на републиканците в САЩ

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