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При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява организацията на изпитите за шофьори

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Недостигът на изпитващи в някои региони затруднява организацията на изпитите за шофьори. От „Автомобилна администрация“ уверяват, че проблемът не е нов, а се търсят решения чрез командироване на служители от други области.

Бойко Рановски, изпълнителен директор на ИА “Автомобилна администрация”: „Този процес продължава от години. Няма някакво извънредно натоварване и увеличаване броя на кандидатите, които се явяват на изпити. Бройката през 2026 година е същата, както е била през 2025 г. и 2024 година.“

Най-сериозни са затрудненията в Монтана, където след пенсиониране на единствения председател на изпитна комисия са провеждани два конкурса, но кандидати не са се явили. В момента изпитите се обезпечават с командировани служители.

Според Рановски възнаграждението също е фактор за липсата на кандидати.

Бойко Рановски: „Средната заплата на един изпитващ на длъжност инспектор е 987 евро. Имаме изпитващи и на 860 евро. Имам уверението от ръководството на министерството, че през следващата година размерът на заплатите ще бъде актуализиран в рамките на допустимото, което позволява бюджетът. Но все пак хората трябва да получават достойно възнаграждение, защото това е специфична и отговорна дейност.“

Дигитализацията на изпитите според него вече ограничава субективния фактор. Маршрутите се определят от информационна система, а в момента тя се надгражда. Новата актуализация на системата е пусната в пет региона, предстои пускане и в останалите областни отдели на страната.

Сред мерките за повишаване на безопасността е и допълнително обучение за младите шофьори. То ще включва упражнения в специализирани полигони и симулации на рискови ситуации – при лошо време, хлъзгава настилка и аквапланинг.

Бойко Рановски: „Водачите, както младите водачи, които са придобили свидетелство в рамките на две години от придобиването му, да минат едно такова допълнително, надграждащо обучение за рискови ситуации на пътя, което го има в повечето европейски държави.“

От „Автомобилна администрация“ не определят цените на шофьорските курсове. Според Рановски те са пазарно определени, като по-ниската цена невинаги означава достатъчно качество на обучението.

По думите му обаче не може категорично да се говори за ниска подготовка на кандидатите – около 70% от тях издържат изпитите от първия път.

Рановски коментира и предстоящата реорганизация на контрола по пътищата. Целта е информацията от различните технически средства и системи да се събира на едно място и по-бързо да достига до контролните органи.

„Сега контролът е разпокъсан. Има контрол основно в Министерството на вътрешните работи, контрол в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, контрол в НТО. Всеки контролира нещо по негова линия, но няма един орган, който да обединява тези усилия.“

Според него обединяването на информацията и създаването на единен контролен механизъм трябва да доведат до по-ефективен контрол и по-добри резултати в борбата с нарушенията на пътя.

Вижте целия разговор във видеото.

#860 евро заплата #недостиг на инспектори #изпити за шофьори

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