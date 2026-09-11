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Студентите в Сърбия излизат на първи предизборен митинг

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА/Архив
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Студентското движение в Сърбия започна предизборната си кампания с митинг снощи в центъра на Нови Сад.

Студентите отново призоваха за отговори кой е отговорен за трагедията с падането на козирката на жп гарата в града, която даде начало на протестите им преди почти две години. Те обявиха, че ще правят кампания от врата на врата и призоваха гражданите да ги подкрепят.

Студентите представиха и някои от кандидатите в листата си, сред които председателя на Съюза на съдиите и университетски преподаватели. Сръбска прогресивна партия обяви, че въпреки че все още е президент на страната, Александър Вучич ще бъде водач на листата им и техен кандидат за министър-председател на вота на 25 октомври.

#предизборен митинг #Сърбия #Предсрочни избори в Сърбия #избори в Сърбия #студенти

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