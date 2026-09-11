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Добрият пример: 333 книги дари 17-годишен младеж на библиотеката в благоевградското село Бараково

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Йорданка Бакалска
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добрият пример 333 книги дари годишен младеж библиотеката благоевградското село бараково
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333 книги от личната си колекция дари младеж на читалищната библиотека в благоевградското село Бараково. Жестът му идва на фона на тревожните резултати от PISA, които показват, че четивната грамотност на българските ученици остава сред най-ниските в Европа. Докато все повече се говори за отдалечаването на младите хора от книгите, Юлиян показва, че интересът към четенето не е изчезнал.

„Не минава и ден без да прочета книга. Четенето на книги е като зависимост. След всяка следваща книга идва и още една, и още една, и още една.“

На 17 години Юлиян вече има стотици книги. Част от тях са награди от конкурсите, в които участва, други са подарък.

Юлиян Димитров: „Тези книги започнах да ги събирам на едно място и в един момент купчината стана по-голяма от мен.“

Един ден започва да ги брои. Оказват се повече от 350 и тогава решава да ги дари на читалищната библиотека в малкото село, в което живее.

Юлиян Димитров: „Донесохме ги с помощта на баща ми с ръчната количка на няколко курса. Бях ги сложил тук навсякъде.“

Така 333 издания от личната му колекция вече са част от библиотеката на Бараково.

Светлин Златков – секретар на читалище „Възраждане 2001“, с. Бараково: „Библиотеката имаше предимно стари книги и читателите, които идват в библиотеката, да се зарадват на нови книги, нещо по-съвременно.“

Юлиян Димитров: „Сега се радвам, че някой друг може да прочете тези книги. В днешно време книгите са изключително скъпи. Направо са си лукс.“

Юлиян признава, че трудно се е разделил с книгите. За себе си е запазил едва двайсетина.

Юлиян Димитров: „Най-ценната от тях е дневникът на Лили Иванова с автограф от самата нея.“

А след като в селото се разчува за доброто дело на момчето, и други хора последвали примера му.

Светлин Златков – секретар на читалище „Възраждане 2001“, с. Бараково: „Започнаха други също да искат да даряват книги.“

Четенето продължава да бъде голямата страст на Юлиян. Момчето обещава и следващите книги, които ще закупи, отново да дари на местната библиотека.

#333 книги #17-годишен младеж #с. Бараково #добрият пример #книги

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