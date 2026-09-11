Зеленски е категоричен: Няма да има среща за Украйна преди изборите в Русия на 20 септември

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че няма да има тристранна среща САЩ – Русия – Украйна преди парламентарните избори в Русия на 20 септември.

Украинските и американските преговарящи са в постоянен контакт след посещението на специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – в Киев и Москва, каза Зеленски. Украинският президент добави, че планира да се срещне с американския президент в края на септември в Ню Йорк. Той се надява тогава да постигне напредък в преговорите за енергетиката и зърното.

Руските удари продължават. Поне 7 души са загинали при атака срещу Павлоград, в югоизточна Украйна. 22-ма са ранени и при атака срещу Краматорск. Нанесени са щети на 14 сгради. Двама ранени има и в Киев. Запалила се е 9-етажна сграда.