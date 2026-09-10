Нападение и обир над възрастен мъж: Трима са задържани в село Крушевец

Жестоко нападение над възрастен мъж в созополското село Крушевец. Трима мъже са били, вързали и ограбили самотноживеещ 70-годишен човек, а полицията разследва дали съседката му не е имала задача да го подмами, за да напусне дома си, докато тече обирът. За часове извършителите за заловени и вече са с повдигнати обвинения.

Стоян чул шумове на двора през нощта и излязъл да провери какво се случва, но видял единствено съседката. Решил, че няма от какво да се притеснява и се върнал у дома. Там го нападнали трима непознати.

Стоян Цифондарев: „И ме удрят отзад в тила, аз падам и те ме хващат двама. Първо ме вързаха с найлонови торбички и с ризата. Устата ми беше вързана. И отзад ръцете – „Давай парите, давай парите“ и ме бият с едни пали, метални, и ме бият по гърба, по ръцете, изгориха ми ръцете.

БНТ: С какво ви изгориха?

Стоян Цифондарев: "С някакъв пламък беше, запалка ли беше“.

Изнемощял от болка, възрастният мъж показал на нападателите къде държи парите си. Така тримата задигнали 2000 щатски долара, 500 евро, златни накити и двата телефона на мъжа.

Стоян Цифондарев: „Няма да търсиш полиция, 112, няма да търсиш никой. Ако търсиш някой ще дойдем и ще те убием тук, така ми казаха тия“.

Оставили Стоян вързан и избягали. Въпреки възрастта си, мъжът успял да се освободи и повикал помощ.

Щелиян Димитров, говорител на Районна прокуратура - Бургас: "Единият от извършителите е установен на територията на град Созопол, а другите са установени на територията на други населени места в страната, направили са опит да се укрият. Известно е по делото, от събраните доказателства, че и трите лица имат криминални регистрации и трите лица са осъждани за разнородна престъпна дейност назад във времето“.

Разпитите им продължиха до късните часове днес, а техните близки проявиха агресия към екипа ни.

Ако бъдат признати за виновни могат да лежат в затвора до 10 години.