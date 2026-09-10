Полша очаква нейни погранични обекти да бъдат атакувани от Москва

Полша ще закупи хеликоптери „Апачи“ и ще модернизира изтребителите F-16 с американско военно финансиране, съобщиха властите във Варшава.

Полша е осуетила заплаха при един от граничните си пунктове с Украйна и очаква нейните погранични обекти да бъдат атакувани от Москва, съобщи премиерът Доналд Туск. По-рано дронове поразиха граничен пункт между Украйна и Молдова, Кишинев съобщи за две жертви. Доналд Туск се позова на подробен доклад, получен от шефа на ЦРУ, за възможни събития през следващите месеци.