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Полша очаква нейни погранични обекти да бъдат атакувани от Москва

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Полша ще закупи хеликоптери „Апачи“ и ще модернизира изтребителите F-16 с американско военно финансиране, съобщиха властите във Варшава.

Полша е осуетила заплаха при един от граничните си пунктове с Украйна и очаква нейните погранични обекти да бъдат атакувани от Москва, съобщи премиерът Доналд Туск. По-рано дронове поразиха граничен пункт между Украйна и Молдова, Кишинев съобщи за две жертви. Доналд Туск се позова на подробен доклад, получен от шефа на ЦРУ, за възможни събития през следващите месеци.

Доналд Туск, премиер на Полша: „Полша и цяла Европа трябва да бъдат подготвени за различни сценарии, не само на руско-украинския фронт, но и на източния фланг на Европейския съюз. Както знаете, вече Русия осъществи провокативни нападения по гранични пунктове като в Молдова. Очакваме подобни действия по граничните пунктове с Украйна и в други страни, включително Полша.“

#Русия #Доналд Туск #Украйна #Полша

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