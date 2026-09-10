Екстремните ситуации на пътя: Младите шофьори ще тренират реакции при аквапланинг и загуба на сцепление

Обучението на кандидат-шофьорите на полигон отново да стане задължително. Предложението е част от новия план за справяне с пътната безопасност на правителството. Експеримент на БНТ със симулатор направи Алекс Христов.

В плана на държавата се предвижда младите шофьори да преминават еднодневно практическо обучение на специални полигони, където ще се сблъскват с екстремни ситуации като аквапланинг и хлъзгава настилка. Според експертите това е стъпка в правилната посока, но се изискват по-добра подготовка на водача и повече опит.

Проверяваме обаче как се реагира в такава ситуация, когато тя не е само на теория.

Сядаме зад волана на автомобилния симулатор. Слагаме колана и очилата за виртуално виждане. Пътят е пред нас. Дъжд, хлъзгав път и предпоставки за аквапланинг и лошо сцепление.

Денис Стойнев, основател на центрове с автомобилни симулатори: „В момента се движим с 100 км/ч и, както виждаме, колата не може да спре.“

Денис Стойнев, основател на центрове с автомобилни симулатори: „Като минем през локвата, веднага изгубихме контрол над колата. Сега подаваме рязко газ на мокър път. Колата на сух асфалт стои залепена, а сега при дъжда се забихме в мантинелата.“

Затова най-важните условия в такова време са съобразената скорост и дистанция. Демонстрацията става в автомобилни симулатори.

Денис Стойнев, основател на центрове с автомобилни симулатори: „Да осъзнаваме колко е опасно тук и да сме по-внимателни на пътя, а не да предприемаме рискове.“

От автомобилния симулатор се пренасяме в истинския автомобил, където е Абела. Тя е курсист от близо месец.

Абела Соткова, курсист: „На първо място, за да могат да се видят реакциите на всеки един млад шофьор – дали може да реагира правилно и адекватно във всяка една ситуация, защото на пътя всичко е непредвидено и трябва да можем да имаме правилна реакция.“

В страната ще има около 6 специализирани полигона за обучение на млади и опитни шофьори при опасни ситуации.

Георги Пеев, министър на транспорта: „Когато човек вземе книжка, той ще бъде задължен в следващите 2 години да премине еднодневно или неколкодневно обучение в такъв специализиран полигон, в който има аквапланинг, обратни виражи, ситуации, които са нетипични, така че да бъдат придобити умения, които няма как да се придобият в нормален курс.“

Според експерти за преминаване към екстремни обучения е необходим минимален шофьорски опит.

Красимир Георгиев, автоинструктор и председател на АКАБ: „Големият проблем при тежките произшествия не е чак толкова скоростта. Най-големият проблем е точно този фактор – изненадата. Ако водачът е обучен добре и изтрениран добре, този фактор на 50% да се елиминира, ще паднат повече от 60% тежките катастрофи по пътищата.“

От Асоциацията на пострадалите при катастрофи определят мярката като стъпка в правилната посока.

Илия Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: „Това дава на новите водачи възможност да се сблъскат с неблагоприятни условия, с неблагоприятни ситуации в безопасна среда. Защото рано или късно, за съжаление, такива условия се появяват в кариерата на всеки един водач.“

Очаква се мярката да влезе в сила с всички други до края на следващата година.