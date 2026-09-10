Разбита схема за източване на НЗОК: Злоупотреби за милиони със скъпоструващи лекарства

Мащабна схема за източване на Здравната каса беше разбита от ДАНС и МВР на територията на цялата страна. Щетите са за милиони евро. Към момента няма задържани лица.

ДАНС, полиция, жандармерия, служители на Агенцията по лекарствата и на Здравната каса влязоха на десетки адреси в цялата страна. Операцията се провежда в 12 области, включително и в столицата, като са проверени над 100 обекта.

Стойно Цветков, зам.-директор на ГДНП: „Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби със скъпоструващи и животоподдържащи лекарства. Проверяваме данни за износи или за реекспорт в страни от ЕС.“

Медикаментите били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от бюджета на НЗОК, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източени пари, но са създадени и предпоставки за недостиг на важни лекарства на българския пазар, обясниха от ДАНС.

Яни Козалиев, началник отдел в ДАНС: „Нещата са организирани, тъй като се касае все пак за манипулиране на системи, свързани със здравеопазването, електронни системи, манипулиране по начин, по който се предоставят данни, така че примерно едно лекарство, което е скъпо, да бъде платено към касата, но всъщност то да бъде електронно заменено от евтино и то да остане свободно.“

Стойно Цветков, заместник-директор на ГДНП: „Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби със скъпоструващи и животоподдържащи лекарства. Проверяваме данни за износи или за реекспорт в страни от ЕС. Бюджетът на НЗОК е ощетен с особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро. Възможно е да има и замесени медицински лица, които са издавали съответните рецепти.“

Схемата е действала от миналата година. Предстоят арести и обвинения.