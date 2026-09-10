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Локализираха пожара край Бургас, огънят все още не е потушен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 00:55 мин.
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Локализиран е големият пожар, който избухна този следобед край Бургас между кварталите „Меден рудник“ и „Горно Езерово“. Огънят обаче все още не е изгасен.

Сигналът за пожара беше подаден около 15:17 ч. Първоначално се запалиха сухи треви и храсти, а след това огънят навлезе и в борова гора. На терен са общо пет противопожарни автомобила, като работата на екипите е затруднена заради силния вятър. От пожарната служба заявиха за БНТ, че на този етап няма опасност за къщите във вилната зона край местността „Шилото“.

#Бургас #пожар

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