Локализираха пожара край Бургас, огънят все още не е потушен

Локализиран е големият пожар, който избухна този следобед край Бургас между кварталите „Меден рудник“ и „Горно Езерово“. Огънят обаче все още не е изгасен.

Сигналът за пожара беше подаден около 15:17 ч. Първоначално се запалиха сухи треви и храсти, а след това огънят навлезе и в борова гора. На терен са общо пет противопожарни автомобила, като работата на екипите е затруднена заради силния вятър. От пожарната служба заявиха за БНТ, че на този етап няма опасност за къщите във вилната зона край местността „Шилото“.