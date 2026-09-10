След законови поправки: Ще се оскъпят ли бързите кредити до 1860 евро двойно?

Бързите кредити до 1860 евро ще може да се оскъпяват двойно на годишна база, вместо с 50% както беше досега. Това е записано в нов закон за потребителския кредит предложен от Министерството на икономиката. Мотивът на управляващите е, че досега на фирмите за бързи кредити не е било изгодно да отпускат малки заеми и е процъфтявал сивия сектор. Според фирмите обаче, не са отчетени напълно техните предложения и има риск легалните компании да излязат от сектора.

Валентин Митев е таксиметров шофьор, има три деца и два кредита за 9000 евро. Работи извънредно.

Валентин Митев: "Много трудно оцеляваме, по принцип на мускули. Ден за ден сме, просто на магия сме, навядаме се да смогнем да има работа, да има клиенти, за да можем да си плащаме и кредити и сметки и деца и ученици, просто сме, не знам какво да ви кажа, то е видимо, то е плачевно просто."

Още преди да бъде публикуван на страницата на Народното събрание, управляващите дадоха заявка, че ще има още промени в новия закон. Според опозицията много от нещата заложени в него са съмнителни.

Асен Василев, председател на "Продължавамее Промяната": "За съжаление това което излезе от ми изглежда повече като овладяване на сектора, а не като защита на потребителите."

От ПП възразиха срещу двойното увеличаване на тавана на оскъпяване на малките кредити, които са до 1860 евро. Също така разкритикуваха, че фирмите за бързи кредити не са получили достъп до регистъра на хазартнозависимите и парите директно ще отидат в игралните зали.

Асен Василев, председател на "Продължавамее Промяната": "Когато има нещо незаконно не е правилния начин да го направиш законно, правилният начин е да преследваш тези, които извършват незаконната дейност."

В позиция до медиите от Министерството на икономиката обясниха, че основната цел на промените е да се гарантира високата степен на защита на потребителите и създаване на ясни правила за бизнеса. Ще се вземат предвид и становищата на различните браншови организации, но законопроектът е внесен по-рано заради забавеното транспорниране на евродиректива.

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия към НС: "В моя квартал непрекъснато никнат гаражни оператори, които примамват с оферти за бързи кредити, в същото време се характеризират с тъмни стъкла, няколко в добра спортна форма момчета отпред със задължителни татуировки, очевидно фирми, които оперират на ръба на закона. Много често извън него и очевидно разчитат на тактика на сплашване и извиване на ръце."

От "Прогресивна България" планират също да внесат предложения между двете четения като например да не се отпускат кредити в тъмната част на деня. Проданов коментира и оскъпяването на малките кредити. Според него нормите сега не работят и затова трябва да има твърд таван, който е предложен от икономическото ведомство.

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия към НС: "Този стъпаловиден таван е 20% за един месец, 30% за три месеца и 100% за по-дълги кредити."

Твърдият таван обаче според Асоциацията за отговорно небанково кредитиране не е достатъчно висок, както и размерът на малките кредитИ. В момента хората теглят кредити на средна сума от 2000 евро.

Николай Цветанов, Асоциация за отговорно небанково кредитиране: "Може би за компаниите ще бъде невъзможно да предоставят онези кредити, които са най-търсени, на малка стойност за кратък срок. За кратък срок таванът е 20% като в не всички случаи покрива разходите за отпускане на кредита."

Според бранша също в момента сивият сектор процъфтява заради пропуски в сега действащия закон за потребителския кредит.

Николай Цветанов, Асоциация за отговорно небанково кредитиране: "Буквално вратичката е отворена и се дава възможност на всеки, които иска да го заобиколи, да го заобиколи и то напълно законно. С новия законопроект се въвежда едно ново понятие, което е всички разходи свързани с кредита, което е коренно различно и се слага абсолютен таван на оскъпяването."

снимки: БНТ, БТА, илюстративни

Според фирмите за бързи кредити обаче законът е небалансиран и създава свръхрегулация в сектора.

Николай Цветанов, Асоциация за отговорно небанково кредитиране: "Огромната опасност е да бъдат изгонени компаниите от един цял сегмент и тъй като не съществува вакуум в обществото, най-вероятно е този сегмент да бъде запълнен от някои не толкова законни кредитори."

Ако бъде приет закона, всяка реклама на бърз кредит тряба да включва думите:"Внимание! Вземането на кредит струва пари!".

По темата работиха: Цв. Катанска, М. Кирова, Т. Стамболиев