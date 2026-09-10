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Иван Ангелов, ПБ: Минималната работна заплата няма да бъде намалявана, а ще бъде увеличавана

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Снимка: БНТ
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Новият политически сезон ще бъде наситен с важни промени, а сред основните приоритети на управляващите ще бъдат бюджетът за 2027 г. и съдебната реформа. Това заяви в студиото на "Още от деня" заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България". Той категорично отхвърли твърденията, че минималната работна заплата ще бъде намалена, и заяви, че напротив – тя ще се увеличи.

По думите на Ангелов депутатите са започнали активна работа още през август, като са били приети редица законодателни промени с цел страната да навакса забавянията и да получи плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Започнахме активно новия политически сезон. Започнахме да приемаме и да наваксваме с приемането на законодателството и на извънредни закони, за да можем някак си да наваксаме това, което са пропуснали преди нас и да успеем да създадем такива условия, че да получим всички плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, което дава глътка въздух за държавата и за обществото", каза той.

Ангелов посочи, че бюджетът за 2027 г. вече се подготвя и ще бъде различен от този за настоящата година:

"Следващият бюджет вече ще бъде съвсем, съвсем различен от това, което всички видяхме до този. Следващият бюджет започна да се пише непосредствено след като беше приет бюджетът за 2026 година. Така че активността работи върху бюджет 2027."

По темата за доходите той обвини опозицията в опити за манипулация и заяви, че минималната работна заплата през 2027 г. няма да бъде намалявана:

"Минималната работна заплата през последните седмици представители на опозицията, включително лидери на опозицията, не спряха да правят различни опити за манипулация на обществото, опитвайки се да родят или да раждат новини. Минималната работна заплата през 2027 година няма да бъде намалявана, а напротив – ще бъде увеличавана. Тоест точно обратното на всичко това, което казаха някои или се опитват да кажат някои представители на опозицията."

Точният размер все още не е определен, но се разработва нов механизъм за изчисляването. Ангелов подчерта, че целта е минималното възнаграждение да достигне 60% от средната работна заплата:

"Конкретният и точен размер предстои да бъде уточнен, но има нова формула, нови механизми, по които се определя тази работна заплата. И да постигнем така нареченото изравняване или по-скоро прагът на необходимостта хората да живеят нормално и достойно."

Ангелов заяви, че в известен смисъл управляващите са се справили с проблема с високите цени, като според него предприетите мерки вече дават резултат:

"Онези мерки, които спешно предприехме... Кошницата започна да дава резултат. Нека да не забравяме, че ние се намираме в условията на пазарна икономика. Ние подкрепяме пазарната икономика и действащите пазарни механизми. По никакъв начин няма да определяме административно таван на цените."

Той подчерта, че ролята на държавата е да ограничава спекулативните практики и да създава условия за конкуренция.

По отношение на намерението за създаване на нова структура, която да се занимава с пътната безопасност, Иван Ангелов отхвърли критиките, че това ще доведе до разрастване на администрацията:

"Изключително тревожна е ситуацията с нарасналите през последните дни и месеци, бих казал, пътнотранспортни произшествия. А тук аз бих задал въпроса: какво ви кара да мислите, че създаването на една такава агенция ще утежни административно обслужването и нормалното функциониране на редица други системи? А напротив, това нещо се създава, за да оптимизира всички тези процеси."

Ангелов определи съдебната реформа като ключов приоритет. Той заяви, че управляващите са готови на конструктивен диалог с парламентарно представените партии, но няма да водят разговори с ГЕРБ и ДПС:

"По никакъв начин не бих определил мнозинството като високомерно. Още от самото начало ние дадохме сигнал към обществото, включително и към опозицията, че сме готови на един конструктивен диалог и така ще продължим и за напред нашата работа. Другото, което е – съдебната реформа е ключов приоритет за нас. Ние започнахме с промяна на правилата за избор на членове на ВСС. Вече имаме и готови номинации. С всички парламентарно представени партии разговаряме в тази област. Няма да водим разговори с ГЕРБ и ДПС."

Ангелов уточни, че лично не е част от инициативния комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев, но заяви подкрепата си за нея.

Вижте целия разговор във видеото

#Иван Ангелов, ПБ #"Прогресивна България"

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