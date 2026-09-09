„Прогресивна България“ внесе номинациите си за членове на ВСС

ПГ "Прогресивна България" внесе своите предложения за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

Кандидатите за членове на ВСС отговарят на приетите с последните промени в Закона за съдебната власт критерии за високи професионални и нравствени качества. Номинациите са на личности с висока професионална и академична подготовка, но и с реален практически опит в съдебната система. Водещи критерии при подбора на кандидатите са тяхната независимост и почтеност.

"Прогресивна България" издига кандидати, които не са били участници в корупционни скандали и с действията си не са давали основания за съмнение в тяхната почтеност. Парламентарната група припозна трима кандидати от инициативните предложения на професионални и граждански организации.

"Прогресивна България" продължава разговорите за подкрепа на кандидатите с всички политически сили, с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС.

Предложенията на "Прогресивна България" са разпределени по колегии, както следва:

За съдийската колегия: Силвия Димитрова Цанова, Калин Кирилов Баталски, Иван Христов Ранчев, Петьо Димитров Славов, Михаил Александров Малчев, доц. д-р Анета Методиева Антонова.

За прокурорска колегия: проф. д-р Екатерина Салкова Гетова, Иван Георгиев Калибацев, Милена Асенова Карагьозова, Стефан Емилов Милев, Красимир Стефанов Комсалов.