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„Прогресивна България“ внесе номинациите си за членове на ВСС

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Сигурност и правосъдие
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висшият съдебен съвет обсъжда казуса осемте джуджета
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ПГ "Прогресивна България" внесе своите предложения за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

Кандидатите за членове на ВСС отговарят на приетите с последните промени в Закона за съдебната власт критерии за високи професионални и нравствени качества. Номинациите са на личности с висока професионална и академична подготовка, но и с реален практически опит в съдебната система. Водещи критерии при подбора на кандидатите са тяхната независимост и почтеност.

"Прогресивна България" издига кандидати, които не са били участници в корупционни скандали и с действията си не са давали основания за съмнение в тяхната почтеност. Парламентарната група припозна трима кандидати от инициативните предложения на професионални и граждански организации.

"Прогресивна България" продължава разговорите за подкрепа на кандидатите с всички политически сили, с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС.

Предложенията на "Прогресивна България" са разпределени по колегии, както следва:

За съдийската колегия: Силвия Димитрова Цанова, Калин Кирилов Баталски, Иван Христов Ранчев, Петьо Димитров Славов, Михаил Александров Малчев, доц. д-р Анета Методиева Антонова.

За прокурорска колегия: проф. д-р Екатерина Салкова Гетова, Иван Георгиев Калибацев, Милена Асенова Карагьозова, Стефан Емилов Милев, Красимир Стефанов Комсалов.

#"Прогресивна България" #членове #членове на ВСС #ВСС

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