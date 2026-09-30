Правосъдният министър обсъди с посланика на Франция съдебната реформа

Министърът на правосъдието Николай Найденов представи пред посланика на Франция Мари Дюмулен основните приоритети на страната в областта на съдебната реформа. Сред акцентите бяха изборът на нов Висш съдебен съвет, укрепването на антикорупционната система, повишаването на отчетността и ефективността на прокуратурата, както и развитието на електронното правосъдие. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

По време на срещата е обсъдена подготовката на бъдещи законодателни и конституционни промени, насочени към подобряване на работата на съдебната система и гарантиране на нейната независимост. Министър Найденов подчерта необходимостта от устойчиви механизми за функциониране на органите на съдебната власт, по-голяма прозрачност в тяхната дейност и ефективна защита на правата на гражданите, посочиха от министерството.

В разговора е отделено внимание и на възможностите за задълбочаване на двустранното правно сътрудничество между България и Франция. Двете страни се договориха да насърчават експертния обмен в области като детското правосъдие, превенцията и противодействието на домашното насилие, конфискацията на имущество, борбата с корупцията и организираната престъпност, допълниха от ведомството.

В края на август министърът на правосъдието Николай Найденов проведе среща временно и.д. посланик на САЩ Мартин Макдауъл, на която двамата обсъдиха възможностите за задълбочаването на сътрудничество в областта на политиката по изтърпяване на наказанията и защита на свидетелите, както и съдействие с техника – дронове и камери, както и друго необходимо оборудване, обучения на служители и подобряване на условията в пенетенциарната система.