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Румен Радев: България има своето заслужено място в общите усилия за развитие на европейските космически способности

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България има не само дългогодишна история в космическите изследвания, наука и технологии, но също така има своето заслужено място в общите усилия днес за развитие на европейските космически способности. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на Срещата на върха на „Евронюз“ за отбрана и космос в Брюксел. Премиерът акцентира силните традиции на страната ни в тази сфера, както и новите постижения, блестящ пример за които е българската компания „ЕндуроСат“. През последните години тази компания успя да произведе и изпрати в космоса повече малки спътници от всички европейски компании, взети заедно. А преди две седмици, в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон, в Елисейския дворец в Париж беше подписан меморандум за разбирателство между „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“.

Космосът вече не е просто фон на сигурността и отбраната, той постепенно се превръща в тяхна основа, заяви още българският министър-председател и очерта актуалните стратегически предизвикателства пред Европа по отношение на космическите технологии и индустрия. „Въпросът не е само в парите. Бъдещият ни успех ще зависи от това колко разумно ще използваме тези средства заедно. Ако искаме да видим Европа силна, просперираща и стабилна, трябва да изградим силна европейска космическа екосистема“, отбеляза Радев и добави „най-важното е да действаме заедно и да действаме по-бързо“. Според българския министър-председател е необходима по-голяма оперативна съвместимост между националните и европейските космически програми. „Трябва да ускорим прехода от лабораторията към орбитата и от орбитата към оперативното приложение“, посочи още Радев.

Премиерът изрази увереност, че в това общо усилие има място за всяка страна член на ЕС и НАТО. Българският министър-председател припомни, че само допреди две десетилетия космосът е бил привилегия единствено на държави с огромни финансови ресурси и индустриален капацитет. С развитието на новите технологии и на изкуствения интелект обаче, възможностите се увеличават многократно. „Вече не е необходимо да разполагате с огромни финансови ресурси, за да се превърнете във важен принос към европейската космическа екосистема. Необходими са талант, ясна визия и постоянство, упорита работа и решителност“, заяви Радев и подчерта, че скоростта на промяната е решаваща за бъдещето на Европа. „Много съм горд, че България има силен принос към това общо усилие“, заяви в заключение министър-председателят Румен Радев.

#Срещата на върха на „Евронюз“ #премиерът Румен Радев #космически изследвания

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