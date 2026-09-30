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Знакова оставка: Смяна на столичния заместник-кмет по строителството

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Знакова оставка: Смяна на столичния заместник-кмет по строителството
Снимка: БГНЕС
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Заместник-кметът по строителство на София Никола Лютов подаде оставка. Това е осмият заместник-кмет, който подава оставка по времето на мандата на Васил Терзиев.

Лютов отговаряше за големите инфраструктурни проекти на столицата. Първоначално беше зам.-кмет по правен контрол, а по-късно съчетаваше и двете длъжности. От една година отговаряше само за строителството. Той напуска поста с "чувство за изпълнен дълг и удовлетворение от реализираните проекти".

На негово място сега застава дългогодишният ръководител на дирекция "Поддръжка на транспортната инфраструктура" към Столичната община - Емилиян Георгиев. На негово място е назначен Емилиян Георгиев.

#зам.-кмет на София #Никола Лютов #Васил Терзиев #София #оставка

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