КЗП завежда иск срещу детски градини и училища заради неправомерни клаузи

Комисията за защита на потребителите (КЗП) завежда представителен иск за защита на колективните интереси на потребителите, след като установи общо 63 неравноправни клаузи в типови договори и общи условия на частни детски градини и училища в системата на образованието. Искът е към неизправните търговци, съобщиха от Комисията. КЗП започна проверки на частните детски градини в средата на август, която продължи и през септември, след сигнали на родители.

Обект на проверка са 25 дружества, съгласно предоставена от Министерството на образованието и науката информация, като от всички са изискани договори и документи за анализ. Комисията е изпратила до неизрядните дружества препоръки за отстраняване на неравноправните клаузи. Общо 8 дружества все още не са я предоставили и са уведомени повторно от КЗП.

Сред повтарящите се в договорите неравноправни клаузи са например откази да се възстановяват депозити и/или неизползвани месечни такси при прекратяване на посещения на децата и отписването им, когато не е подадено едномесечно писмено предизвестие от родителите; повишаване на месечните такси през текущата учебна година с мотив ръст на инфлацията, увеличени разходи; във всички случаи на предсрочно прекратяване на договор учебното заведение не дължи връщане на вече внесени такси.

Сред другите нарушения са едностранно прекратяване на договора от страна на учебното заведение без предизвестие, като в определени случаи се дължи и неустойка от родителите, както и автоматично подновяване на действието на договори за още една година, ако не е депозирано изрично писмено волеизявление за прекратяването му.

Установените 63 неравноправни клаузи са част от общо 1120 анализирани в договорите и общите условия на частни детски градини и училища, като някои се проверяват повторно, защото търговците не са отстранили неравноправните клаузи. Ако не се отстранят, съгласно предписанията, КЗП завежда съдебни искове, допълват от Комисията.