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Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за минималната заплата

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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одобриха промени кодекса труда въвежда нов механизъм минималната заплата
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Днес Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за минималната работна заплата, това заяви социалният министър Наталия Ефремова. Тя допълни, че той е бил разработен през месец август съвместно със социалните партньори.

"Промените регламентират критериите и конкретните измерители на тези критерии при определяна на минималната работна заплата. Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи съответния размер след консултации и след реални преговори от страна на социалните партньори, така че да може да се предложи размер на новата минимална работна заплата, а на всеки три години ще се прави оценка на адекватността".

Социалният министър подчерта, че стремежът е минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и едновременно да достигне до нивото на издръжка на живот.

Тя подчерта, че социалните партньори ще участват реално в определянето на реалната работна заплата чрез преговори.

"Националното законодателство до момента използва един единствен критерий, който не отчита социално-икономическите в цялост условия, които дават по-справедлива и по-предвидима минимална работна заплата, както за бизнеса, така и в крайна сметка и за държавата, когато прави държавния бюджет. Мога да ви кажа конкретното измерение на четирите критерия, които в своята съвкупност правят един композитен индикатор, който дава горната граница на преговорите между социалните партньори. Покупателната способност е първият критерий, който ще се изчислява чрез средногодишно изменение на индекса на цените в малката потребителска кошница, общото ниво на достигнатите работни заплати ще се изчислява чрез националните данни за годишно изменение на брутната медианна работна заплата, темповете на растеж на минималните работни заплати ще се изчисляват чрез националните данни за годишно изменение на средна брутна работна заплата, както и производителността на труда, това е единствения на практика икономически критерий, ще се изчислява с индикатора годишни изменение на брутната добавена стойност на един зает за период от 10 години назад във времето. По този начин считаме, че националното законодателство ще отговори напълно на изискванията и на европейското, тогава когато бъде приет новият механизъм за минимална работна заплата".

#нов механизъм #Наталия Ефремова #социален министър #минимална работна заплата #Кодекс на труда #промени #новини в Метрото

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