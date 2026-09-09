Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за минималната заплата

Днес Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за минималната работна заплата, това заяви социалният министър Наталия Ефремова. Тя допълни, че той е бил разработен през месец август съвместно със социалните партньори.

"Промените регламентират критериите и конкретните измерители на тези критерии при определяна на минималната работна заплата. Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи съответния размер след консултации и след реални преговори от страна на социалните партньори, така че да може да се предложи размер на новата минимална работна заплата, а на всеки три години ще се прави оценка на адекватността".

Социалният министър подчерта, че стремежът е минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и едновременно да достигне до нивото на издръжка на живот.

Тя подчерта, че социалните партньори ще участват реално в определянето на реалната работна заплата чрез преговори.