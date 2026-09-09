БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 09.09.2026 г., 12:30 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Спортни новини 09.09.2026 г., 12:30 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради нарастващата геополитическа несигурност
1
Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради...
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради технически проблем във въздушния контрол
2
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради...
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
3
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му заради самоуправство
4
Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му заради...
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян-Смилян
5
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на...
Кирил Вълчев пред БНТ: С г-жа Йотова имаме общо разбиране как трябва да се стига до съгласие – с диалог
6
Кирил Вълчев пред БНТ: С г-жа Йотова имаме общо разбиране как...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Други спортове

БНТ 3 излъчва финалите на "Асарел България Оупън"
БНТ 3 излъчва финалите на "Асарел България Оупън"
Победа за Калина Христова на старта на квалификациите на турнира по тенис на маса "Асарел България Оупън" Победа за Калина Христова на старта на квалификациите на турнира по тенис на маса "Асарел България Оупън"
Чете се за: 03:00 мин.
Спортни новини 08.09.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 08.09.2026 г., 20:50 ч.
Рами Киуан изрази амбиция да защити европейската си титла по бокс Рами Киуан изрази амбиция да защити европейската си титла по бокс
Чете се за: 01:32 мин.
Матю Бренън спечели четвърта етапна победа в Обиколката на Испания Матю Бренън спечели четвърта етапна победа в Обиколката на Испания
Чете се за: 01:17 мин.
Борислaв Георгиев: Ще имаме шест представителки на европейското първентство по бокс Борислaв Георгиев: Ще имаме шест представителки на европейското първентство по бокс
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Автомобили горяха в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума" (СНИМКИ)
Автомобили горяха в столичните квартали "Лагера" и...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Четири домашни кучета нахапаха 7-годишно дете край Враца Четири домашни кучета нахапаха 7-годишно дете край Враца
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за минималната заплата Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за минималната заплата
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Продължава спадът на река Дунав в целия български участък
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
С 21 топовни салюта: Норвегия се прощава с "краля на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
САЩ обявиха, че са унищожили пет ирански танкера
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Специализирана полицейска операция се провежда в община Брусарци
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ