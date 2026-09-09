Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура. Това обяви премиерът Румен Радев по време на заседанието на Министерския съвет:

Румен Радев, премиер: "Гарантирането на пътната безопасност изисква не само превенция, не само добра координация между институциите, а надеждна, всеобхватна информация, информация в реално време, изисква единен орган за управление на тази информация и единен контролен орган."

Днес, с решение на МС ще приемем план за реформа на пътната безопасност, допълни той:

Румен Радев, премиер: "На базата на съществуващи вече органи се създава единен национален орган - Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор", с единен национален център, побиращ цялата информация за безопасността на пътищата, базиращ се на системата тол, като тук ще се включват всички възможни източници на информацията за движение по пътищата."

Кабинетът е анализирал и докъде е стигнало изграждането и проектирането на транспортната инфраструктура. Изработен е регистър на стратегическите проекти за развитие на транспортната система. По думите на премиера, най-сериозният проблем е, че липсва проектна готовност за ново пътно строителство.

Снимки: БТА