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Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура

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Снимка: БТА
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Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура. Това обяви премиерът Румен Радев по време на заседанието на Министерския съвет:

Румен Радев, премиер: "Гарантирането на пътната безопасност изисква не само превенция, не само добра координация между институциите, а надеждна, всеобхватна информация, информация в реално време, изисква единен орган за управление на тази информация и единен контролен орган."

Днес, с решение на МС ще приемем план за реформа на пътната безопасност, допълни той:

Румен Радев, премиер: "На базата на съществуващи вече органи се създава единен национален орган - Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор", с единен национален център, побиращ цялата информация за безопасността на пътищата, базиращ се на системата тол, като тук ще се включват всички възможни източници на информацията за движение по пътищата."

Кабинетът е анализирал и докъде е стигнало изграждането и проектирането на транспортната инфраструктура. Изработен е регистър на стратегическите проекти за развитие на транспортната система. По думите на премиера, най-сериозният проблем е, че липсва проектна готовност за ново пътно строителство.

Снимки: БТА

Румен Радев, премиер: "На базата на този анализ следващата седмица смятаме да направим среща на ресорното министерство със строителния бранш и с граждански организации, които са се нагърбили с граждански контрол за качеството на нашите пътища. Целта е да представим всичко извършено до момента и най-сетне да определим кои са стратегически важните за нас транспортни проекти, кои ще продължим да изграждаме с публични средства, кои ще опитаме да изграждаме с европейски средства и кои ще бъдат най-добре изградени с публично-частно партньорство, за да може да се освободи публичен ресурс за други важни дейности. Така че, след като определим с тази среща къде и как точно ще работим, целта е да ускорим значително проектната готовност. Съответно нататък по тези приоритетно определени проекти ще стартираме бързо, ускорено развитие на всички необходими проекти, документи, отчуждавания, въвеждане и така нататък."

#Министерски съвет #заседание #Румен Радев

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