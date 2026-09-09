Безопасна е вече територията около военния завод "ЕМКО" край Трявна

Близо месец след експозията в склада за боеприпаси на ЕМКО около Трявна, ситуацията започва да се нормализира. В същото време от Окръжната прокуратура в Габрово съобщиха, че продължават да работят по всички версии, като са назначени допълнителни експертизи, които трябва да установят причината за експозията. Разпитани са много свидетели. Разпитите продължават и към момента. В разследването се включва и ДАНС. Експлозията засегна площ от около 200 декара.

Славчо Димиев, управител на "Емко" - Трявна: "Този периметър беше почистен от служители на Министерството на отбраната. Това беше и зоната, обявена като частично бедствено положение и обхваща територия около мястото на инцидента, извън територията на предприятието. Така че зоната извън оградата, казвано простичко, е безопасна за населението. - Вътре обаче какви действия се извършват в момента на мястото на взривения склад? На мястото се извършва почистване от наши специално подготвени работници и служители. Този период на почистване ще бъде сравнително дълъг, защото се извършва, естествено, всичко много внимателно. Целта е днес каквото може да помогнем и на разследването, за да се установи ясно и точно причината за този инцидент."

Хората вече са се върнали на работа и производственият процес е възобновен, обясни Димиев.

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