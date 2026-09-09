Около 7 млн. тона пшеница се очакват тази година у нас

Жътвата е към своя край и е време и за равносметка. Добивите тази година са близки до миналогодишните, а прибирането на слънчогледа все още продължава.

Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите: "Още почти никой не е реализирал продукцията, за да кажем като финансова година каква ще изпратим. Но към добиви рекордата може да кажем, че е добра. България очаква някъде около 7 милиона тона пшеница, което е предостатъчно да задоволим и вътрешния пазар и да има достатъчно за износ."

За разлика от предишни години, реколтата от слънчоглед също е добра. Очаквате се 2 милиона и може и над 2 милиона тона, каза още Проданов.

Цените на международните пазари се влияят от конфликта между Русия и Украйна:

"Цената на пшеницата е висока, предвид ситуацията с Русия и Украйна, но физически на пазара в България това не се отразява по начин, който на нас като производители не се иска. Предвид цените на транспорта в Черно море, които са ужасно високи, транспортът във вътрешността на страната, логистиката до пристанища, те станаха почти непосилни. В момента разликата в цената от пристанищата до най-отдалечените точки на страната е 50 евро на тон."

В същото време, при определяне на зърнен коридор между двете воюващи държави, това може да се отрази с 20-25% в цената надолу, допълни Илия Проданов.

Цената на пшеницата не влияе пряко върху цената на хляба, допълни той:

"Това, което наблюдаваме ние, като производители, последните повече от 10 години, цената на пшеницата не е определяща за цената на хляба. Има много други фактори, които колегите от бранша, произвеждащ хляб, са казвали много пъти. Най-вероятно и в момента няма да видим пряко отражение в цената на хляба, дали цената на пшеницата е надолу или нагоре."

Зърнопроизводителите очакват върху дейността им в близко бъдеще да се отразят решенията, свързани с многогодишната финансова рамка на Евросъюза, вносът от трети страни, както и промените във фитосанитарните изисквания.

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