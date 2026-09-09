28-метров модел на син кит посреща посетителите на Морската градина във Варна

Огромен надуваем син кит се появи на входа на Морската градина във Варна.
Моделът е в реален размер, дълъг 28 метра, носи името “Звезда”.
Впечатляващата с размерите си инсталация насочва общественото внимание към сериозен проблем – непреднамерените сблъсъци между кораби и китове в световните океани.
Инициативата е на глобалната програма „Пазители на китовете“, с подкрепата на Българската асоциация на корабните капитани.
Инсталацията е в рамките на международния морски форум „Глобален компас“, който събира професионалисти и представители на морския сектор във Варна.
Светослав Тодоров, представител на организацията “Пазители на китовете”: "Нашата програма е да информираме предварително корабните оператори чрез информацията къде са пътищата на китовете и техните места за ловуване, да се планира по време на планувания воаяж, тоест маршрутът на кораба."