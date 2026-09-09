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28-метров модел на син кит посреща посетителите на Морската градина във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Огромен надуваем син кит се появи на входа на Морската градина във Варна.

Моделът е в реален размер, дълъг 28 метра, носи името “Звезда”.

Впечатляващата с размерите си инсталация насочва общественото внимание към сериозен проблем – непреднамерените сблъсъци между кораби и китове в световните океани.

Инициативата е на глобалната програма „Пазители на китовете“, с подкрепата на Българската асоциация на корабните капитани.

Инсталацията е в рамките на международния морски форум „Глобален компас“, който събира професионалисти и представители на морския сектор във Варна.

Светослав Тодоров, представител на организацията “Пазители на китовете”: "Нашата програма е да информираме предварително корабните оператори чрез информацията къде са пътищата на китовете и техните места за ловуване, да се планира по време на планувания воаяж, тоест маршрутът на кораба."

#сблъсъци на кораби и китове #инсталация "Звезда" #реални размери #модел на син кит #проблеми

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