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Приключи първият етап от ремонта на музея в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Чете се за: 02:25 мин.
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Очаква се през октомври регионалният исторически музей в Благоевград да започне да приема посетители отново след ремонт на сградата за повишаване на енергийната ефективност. Първият етап от обновяването вече приключи. Строителните дейности по проекта за енергийна ефективност продължиха близо 2 години.

Малко над 1,5 млн. евро са средствата, които са усвоени за извършване на ремонта на сградата на музея в Благоевград. 98 на сто от тях са изцяло европейско финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

След края на двугодишния ремонт музеят в Благоевград вече е с подменен покрив, сменена дограма и изградена нова съвременна система за микроклимат:

"Имаше нужда вярно е и от почистване всичко беше отвратително, последния път като съм влизала беше нещо страшно."

"Добре че са направи ремонт, хубаво е това, но какво ще излезе ще видим."

Кирил Алексиев, директор на РИМ – Благоевград: "Сега следват следващите предизвикателства, тоест да подготвим експозиционното пространство такова, каквото да бъде приемливо за посещение на нашите посетители. Работим усилено. Както виждате тук кипи работа в момента. Да се подготвят експозиционните площи тук."

Очаква се част от сградата да отвори врати за посетители през следващия месец.

Кирил Алексиев, директор на РИМ – Благоевград: "Силно се надявам да успеем в октомври месец поне първо ниво да подготвим за нашите посетители. Тоест първоначално ще наблегнем повече на художествения отдел – да покажем живописното богатство, с което разполага музеят. Разбира се, отдел „Природа“ е доста напреднал с обновяването."

Докато сградата е затворена за ремонт, музейната дейност не е спирала. Уредниците изнасят открити уроци в училища и детски градини, а в момента тече и подготовка за празника на Благоевград в началото на октомври, когато жителите и гостите на града ще видят и мащабна възстановка на старата Горноджумайска улица.

#първи етап на ремонта #приключване #Благоевград #музей

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