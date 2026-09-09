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Изтича срокът за подаване на документите на партии и коалиции за президентския вот

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За инициативните комитети крайният срок е 14 септември

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В 17.00 часа изтича крайният срок за подаването на документите на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври.

До момента в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета.Партиите са "Възраждане", "Правото", "Движение за права и свободи", "Българска социалдемокрация - Евролевица", "Народна партия истината и само истината", "МЕЧ", "Величие" и "Българска социалистическа партия".

А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вицепрезидент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова–Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов.

Заявленията и документите на инициативните комитети ще се приемат до 14 септември. Тези, които получат регистрация за вота имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент.

Ден по-късно, на 23 септември, чрез жребий, ЦИК ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината.

#регистриране на партии и коалиции #президентски избори 2026 г. #цик

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