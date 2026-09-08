"Референдум": 71% от българите имат намерение да гласуват на президентския вот

Страстите около президентските избори продължават в "Референдум". Само в предаването, което се завръща в ефира днес, ще видите за първи път какво мислят хората за предстоящите избори и за кого биха гласували.

71% от българите имат намерение да гласуват на президентския вот. Това показват резултатите от социологическото проучване на "Галъп интернешънъл", направено за "Референдум". Всеки пети (22%) признава, че се колебае. Едва 7% он анкетираните са категорични, че няма да отидат до урните на 25 октомври.

Повече от половината българи смятат, че личността на кандидата за президент е по-важна от публичните личности, които го подкрепят. За 40 на сто от анкетираните е от голямо значение кой застава зад кандидатурата на държавния глава. 5% са отговорили с "не мога да преценя".

60% от хората отбелязват, че ще гласуват за кандидат от друга партия, ако формацията, на която симпатизират не издигне или подкрепи кандидат за президент.

Всеки четвърти признава, че не би гласувал при подобен сценарии. 16 на 100 не могат да преценят.