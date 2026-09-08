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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

ЦИК прие правилата за регистрация на кандидатите за "Дондуков" 2

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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"Твоят глас, твоят избор" ще бъде слоганът за президентските избори

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Организацията на вота на 25 октомври върви по план и в срок, обявиха от ЦИК. Всички районни комисии вече са в работен режим. Ясно е и къде ще се гласува зад граница. От ЦИК определиха и ключовите срокове за предстоящия вот.

22 септември е крайният срок за регистрация на кандидатите за президентските избори. От 25 септември започва официално предизборната кампания. На 29 изтича срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. Ако никой кандидат не получи необходимото мнозинство, балотажът ще е на 1 ноември, а кампанията за него приключва на 30 октомври.

Стоянка Цветкова, говорител на ЦИК: "Подготовката на изборите върви по план и в срок според хронограмата. През изминалата седмица ЦИК назначи всички районни избирателни комисии и от 5 септември те са в работен режим. В момента са постъпили документи за регистрация на 7 партии и 5 инициативни комитета."

Ясни са и част от местата за гласуване в чужбина.

Стоянка Цветкова, говорител на ЦИК: "Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка на секции на МВнР. Извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува заради сигурността."

Слоганът за президентските избори ще бъде "Твоят глас, твоят избор". Към края на месеца се очаква да започне и разяснителната кампания по места.

#президентски избори 2026 г. #"Дондуков" 2 #цик

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