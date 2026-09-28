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Голям интерес към първата безплатна имунизация срещу грип за деца

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Чете се за: 03:57 мин.
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Снимка: илюстративна
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Голям интерес към първата безплатна имунизация срещу грип за деца отчитат личните лекари. Ваксините обаче вероятно няма да стигнат за всички желаещи. Държавата е осигурила финансиране за над 135 000 дози. Реално договорените обаче са около 98 000. Имунизацията е препоръчителна. Безплатна е за всички от 6-месечна до 7-годишна възраст. И за децата с хронични заболявания до 17 години. А преценката кой да бъде ваксиниран по националната програма е на личните лекари.

Личните лекари са направили списъци с желаещите. Безплатна ваксина приоритетно ще получат хронично болните деца. За тях са осигурени 10 000 дози.

д-р Кремена Пармакова, началник на отдел „Надзор на заразните болести“, МЗ: „Когато става въпрос за другата целева група между 6 месеца и 7-годишна възраст. Тук се оставя преценката да е на личния лекар. Не искаме да прехвърляме вината върху лекарите, но обхватът, който е заложен, все пак е ограничен. На база здравословното, клиничното състояние на някои деца лекарят може да прецени, че има от заявените деца, които са с по-голям приоритет.“

д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар: „Конфликтите ще бъдат при нас, както винаги. Ние сме тези, които заставаме на кабинет и казваме: да бе, аз през цялото време ти говоря колко е добре и колко е хубаво да бъде ваксинирано детето ти. Но същевременно на мен ми свършиха ваксините, които получих, и ти няма да можеш да си я поставиш, заплатена от държавата. Трябва да отидеш да си я купиш.“

Договорените ваксини са по-малко от планираното. Заявката към производителите е закъсняла, защото програмата за безплатна имунизация на деца срещу грип е приета през май, обясняват от здравното министерство. А от здравната каса твърдят, че при необходимост може да преговарят за допълнителни количества.

НЗОК: При необходимост от допълнителни количества е предвиден механизъм за увеличаване на договорените дози от ваксините чрез писмено допълнително споразумение към договора при наличие на писмено потвърждение от ПРУ, чрез УП, че разполага с възможност да ги осигури и при условие, че са налице неизразходвани бюджетни средства в рамките на определения бюджет по Националната програма за ваксинационния сезон 2026/2027 г.

д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар: „Имаме огромно желание да се увеличават дозите по тази програма, защото всяка година ние се убеждаваме, че тези пациенти, които са защитени с ваксина, не боледуват. А ако случайно настъпи заболяване, то е в много лека форма. Не се стига до усложнения.“

д-р Кремена Пармакова, началник на отдел „Надзор на заразните болести“, МЗ: „В аптечната мрежа ще има по-голямо количество ваксини, така че с програмите, от една страна, облекчаваме родителите и обществото като цяло по отношение на търсенето на ваксини, а от друга страна се създава от самите вносители по-голяма възможност хората да се ваксинират.“

В аптеките тази година ще има над 180 000 дози противогрипни ваксини за деца и възрастни. Очаква се безплатната имунизация да започне през октомври.

#голям интерес #грип #ваксини #вируси

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